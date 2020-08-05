 

“Мы констатируем стабильную ситуацию”. В Харьковской ОГА отвергли мнение Степанова о резком росте заболеваемости COVID-19 в регионе

05.08.2020, 15:06, Новости дня

В Харьковской облгосадминистрации считают, что резкого роста заболеваемости коронавирусом в регионе не наблюдается. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом заявил и.о. директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук на брифинге 5 августа.

“Какого-либо резкого роста количества больных в Харьковской области на сегодняшний день нет… Мы констатируем стабильную ситуацию”, – отметил он.

Бондарчук заявил, что увеличение ежедневного прироста новых случаев COVID-19 в области вызвано увеличением количества ПЦР- и ИФА-тестирований. Так, по его словам, во вторник в регионе провели 1,96 тыс. тестов, чуть больше половины из которых – методом ПЦР.

О “напряженной ситуации” с заболеваемостью коронавирусом в Харькове сегодня утром на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Уже шестой день подряд в регионе наблюдается превышение национальных критериев уровня и динамики заболеваемости, констатировал министр. Он попросил местные власти обратить внимание на ухудшение эпидситуации.

За последние сутки в Украине был подтвержден 1271 случай заражения коронавирусом (это максимальный суточный прирост с начала эпидемии). Общее количество инфицированных в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались (24 – за последние сутки), 41 527 выздоровели (+914).

В Харьковской области с начала эпидемии подтверждено 4239 случаев инфицирования, 136 пациентов скончались, 2333 выздоровели. При этом в течение последних двух дней в области фиксируется более 140 новых случаев заражения, что является максимумом за все время эпидемии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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