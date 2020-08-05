Планировавшим теракты в Хасавюрте сторонникам ИГ вынесли приговоры

05.08.2020, 14:48, Новости дня

Вынесены приговоры сторонникам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из Дагестана и Ставропольского края, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Осенью 2017 года житель Ставропольского края Али Дибиров решил создать террористическую группировку и предложил своим приятелям вступить в нее, передает ТАСС со ссылкой на суд.

К группировке присоединились два жителя Дагестана Эмиль Асланов и Сабир Набиев, а также житель Ставропольского края Шамиль Абакаров.

В ноябре того же года обвиняемые, а также иное лицо пытались завербовать гражданина Сирии и склонить его к участию в деятельности ИГ.

«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свобод: Дибирову А. Б. – 19 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, Асланову Э. М. – 16 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей, Набиеву С. А. – 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей, Абакарову Ш. Б. – 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде», – добавили в суде.

В 2018 году члены банды придумали план атаки в Хасавюрте. Дибиров изготовил самодельное взрывное устройство, которое должны были установить в месте массового скопления людей. Абакаров хотел его подорвать при необходимости вместе с собой. Позже Дибиров изменил место совершения терактов на территорию Кавказских Минеральных Вод.

В июле 2018 года Набиев изготовил другое СВУ, самодельный пистолет и патроны, электродетонатор, две тротиловые шашки, после чего передал все это Асланову.

Террористы хотели доставить оружие и взрывчатку на автовокзал Махачкалы, а позже – на рынок в Ставропольском крае, но были задержаны.

Также бандиты занимались угоном авто, пытались угнать скутером, на их счету также значится грабеж. Эти преступления Асланов и Набиев совершили в Москве и Московской области.

Ранее сотрудники ФСБ задержали выходцев одной из среднеазиатских республик, готовивших убийства военнослужащих и правоохранителей и собиравшихся после этого выехать на территорию ближневосточного региона.