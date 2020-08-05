 

На границе с Казахстаном задержали устроивших столкновение с правоохранителями мигрантов

05.08.2020, 14:08, Новости дня

В Самарской области произошло столкновение мигрантов с правоохранителями неподалеку от границы с Казахстаном, задержаны трое, сообщил и.о. главы Большечерниговского района региона Александр Сомов.

В соцсетях появились сообщения о том, что на границе двух стран проходят столкновения мигрантов и сотрудников Росгвардии, на видео толпа пыталась прорваться сквозь заслон людей в камуфляжной форме, передает РИА «Новости».

В Росгвардии сообщили, что столкновение происходило без участия сотрудников ведомства.

«Эти граждане, которые сидят на границе Самарской и Оренбургской областей, в понедельник утром приняли решение идти на прорыв, чтобы ближе подойти к российско-казахстанской границе, до которой по федеральной трассе 12 километров. Силами и средствами сотрудников полиции Самарской и Оренбургской области их успокоили. Троих человек, по нашей информации, задержали, идет административное расследование… Они были зачинщиками вот этих беспорядков», – сказал Сомов.

С 10 мая в районе скапливаются граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, намеревающиеся попасть на домой через закрытую из-за коронавируса российско-казахстанскую границу.

Сомов пояснил, что, по решению правительства Самарской области, для них создали палаточный лагерь, где их обеспечивают необходимым, но порядка 500 человек предпочли проживать в поле около федеральной трассы А-300, ведущей в Казахстан. В соседнем Первомайском районе Оренбургской области ввели режим ЧС и карантин, на границе регионов установлен блокпост, через который и пытались пройти мигранты, сказал Сомов.

Ранее в правительстве Оренбургской области сообщили, что более 3,5 тыс. граждан Киргизии и Узбекистана, скопившиеся на российско-казахстанской границе в Оренбургской и Самарской областях, начали отправляться на родину.





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