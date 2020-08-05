 

Суд утвердил УДО осужденного за госизмену экс-сотрудника ЦНИИмаш Лапыгина

05.08.2020, 14:08, Новости дня

Осужденный за государственную измену бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимир Лапыгин будет условно-досрочно освобожден, сообщил его адвокат Виталий Воронин.

Воронин сообщил, что соответствующее решение суда вступило в силу в среду, передает ТАСС.

Тверской областной суд, по его словам, признал законным решение Московского районного суда Твери об условно-досрочном освобождении Лапыгина.

«Сторона защиты полностью удовлетворена решениями обеих судебных инстанций», – сказал он.

Лапыгин покинет колонию в ближайшее время.

В июне стало известно, что Московский районный суд Твери освободил Лапыгина досрочно. В МГТУ имени Баумана он был прикреплен к кафедре «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов. В июле 2015 года его обвинили в государственной измене – передаче секретной информации за рубеж.

Мосгорсуд осудил ученого на семь лет. Дело было засекречено. В 2017 году Лапыгин просил о помиловании.





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