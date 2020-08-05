Эксперт предупреждал о возможном взрыве в Бейруте еще в 2014 году

05.08.2020, 14:08, Новости дня

Эксперт в сфере морских грузоперевозок Михаил Войтенко еще шесть лет назад в статье об опасном грузе задержанного в Бейруте судна Rhosus предупредил о возможной трагедии.

После мощного взрыва в порту Бейрута люди стали пересылать друг не только кадры разрушений, но и ссылку на статью шестилетней давности, размещенную на одном из профильных сайтов. Оказалось, еще в июле 2014 года эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко опубликовал материал под мрачным заголовком: «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе».

В статье речь шла о сухогрузе Rhosus 1986 года постройки, шедшим под молдавским флагом. Войтенко писал, что 86-метровое судно принадлежало россиянину и резиденту Кипра Игорю Гречушкину. Его компания Teto Shipping Ltd. занималась морскими перевозками. Опасный груз – нитрат аммония – транспортировался на Rhosus в третью страну, но летом 2014 году судно вынужденно зашел в Бейрут из-за поломки двигателя, потом проблемы продолжились, владелец перестал выходить на связь, и опасный груз на 6 лет остался в Ливане.

В разговоре с «Комсомольской правдой» автор той статьи рассказал, что подобные трагедии – явление нередкое.

«Не ищите в бейрутском порту теракт или злой умысел. Судовладелец ставит последние деньги на перевозку этого груза (нитрат аммония – популярный товар, транспортируется по всему миру, используется как удобрение). Поломка, судно заходит в Бейрут, портовые власти находят много недостатков в системах безопасности Rhosus и документах на груз, а денег у хозяина судна нет. Он мечется туда-сюда. Ничего у него не выходит. Банкротство, он отказывается от судна, экипажа и груза, исчезает. Экипаж потихоньку возвращается домой, нитрат аммония перегружают на склад в Бейруте, а сам Rhosus, насколько я знаю, до сих пор ржавеет у берега», – рассказал Войтенко.

По его словам, про судно и груз все забыли. «Банальное разгильдяйство: и владельца, и портовых властей Ливана. К тому же все умножается на бардак в странах третьего мира, куда следовало судно», – добавил он.

Напомним, во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Погибли более 100 человек, еще 4 тыс. пострадали. От взрыва пострадала половина города, взрыв сравнили с Хиросимой и Нагасаки.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей.