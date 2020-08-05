 

В ряде штатов подсчитывают голоса на праймериз в Конгресс

05.08.2020, 14:06, Новости дня

В нескольких штатах США – Мичигане, Аризоне, Канзасе, Миссури и Вашингтоне – состоялись первые праймериз по выборам в Конгресс в этом месяце.

Результаты начали поступать, но подсчет голосов еще далек от завершения.

В Канзасе Роджер Маршалл победил на республиканских праймериз за место уходящего в отставку сенатора Пэта Робертса

Успех Маршалла можно считать победой тех республиканцев, которые полагали, что если его обойдет другой кандидат, Крис Кобак, то это повысит шансы на победу демократа на выборах в ноябре.

Медсестра Кори Буш, активистка движения «Жизни чернокожих имеют значение», победила действующего конгрессмена Уильяма Лейси Клэя на демократических праймериз в Миссури.

Результаты праймериз в Мичигане, где нынешний член Палаты представителей прогрессивист Рашида Тлаиб конкурирует с Брендой Джонс, пока рано подводить.





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