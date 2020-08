Около 300 тыс. жителей Бейрута остались без крова из-за взрыва в порту

05.08.2020, 13:55, Новости дня

В результате взрыва в порту Бейрута без крова остались от 250 до 300 тыс. человек. Об этом агентству AFP заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд.

По его словам, предварительно размер ущерба от взрыва составляет $3–5 млрд. Вместе с тем Аббуд подчеркнул, что инженеры и технические специалисты пока не провели оценку нанесенного взрывом ущерба.

Аббуд добавил, что в той или иной степени разрушены здания примерно в половине Бейрута.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. получили травмы. При этом в ливанском Красном Кресте предположили, что многие жертвы еще остаются под завалами.