 

Театры, концертные залы и цирки Москвы обязали измерять температуру посетителям

05.08.2020, 13:53, Новости дня

Посетителям театров, цирков и концертных залов в Москве будут измерять температуру на входе и не пускать тех, у кого она будет выше 37 градусов, говорится в приказе руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

«Организации (организации культуры, осуществляющие театральную, концертную, цирковую деятельность) должны соблюдать следующие требования: … обеспечить вход в здания, строения, сооружения на территории организации посетителей только после контроля температуры тела с помощью тепловизора или бесконтактного термометра и визуального осмотра», – говорится в приказе, передает ТАСС.

Там же уточняется, что посетители с температурой тела выше 37 градусов или имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию организации допускаться не будут.

Таким посетителям рекомендуется отправиться в медицинское учреждение для диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у Москвы «все-таки больше шансов» избежать повторного введения карантина из-за коронавируса, но такие риски есть. Тогда же он объявил о новом этапе снятия ограничений: возобновили работу театры, кино, детские развлекательные центры и образовательные учреждения.  





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