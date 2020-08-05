Подозреваемый в хранении оружия ранил полицейского во время обыска в Подмосковье

05.08.2020, 13:53, Новости дня

В Солнечногорске задержали мужчину, открывшего огонь по полицейским, которые намеревались провести у него обыск, один из полицейских получил ранение, информирует ГСУ СК по Подмосковью.

«В 6 утра в Солнечногорске оперативные сотрудники пришли в одну из квартир с постановлением суда об обследовании помещения жилища на предмет проверки информации о причастности мужчины к незаконному обороту оружия. В результате мужчина выстрелил в живот и ногу одного из сотрудников, после чего был задержан», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полицейского госпитализировали, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителя.

В квартире у подозреваемого 1975 года рождения нашли арсенал с оружием: коробки с патронами, составные части разного огнестрельного оружия и другие предметы.

Ранее в Москве неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте. Пострадали двое полицейских, в настоящее время им оказывается помощь. Одного из правоохранителей во вторник прооперировали.

Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки.