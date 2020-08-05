 

Ливан объявил о беспрецедентном экономическом кризисе после взрыва

05.08.2020, 13:53, Новости дня

Ливан столкнулся с сильнейшим экономическим кризисом из-за взрыва в Бейруте, сообщил президент страны Мишель Аун.

Аун заявил, что «мы переживаем беспрецедентный экономический кризис», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

«Тот, кто стоит за взрывом, понесет самое суровое наказание», – подчеркнул он.

До этого губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от 3 до 5 млрд долларов.

Напомним, во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Погибли более 100 человек, еще 4 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов.

Также погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана.

От взрыва пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане. Взрыв сравнили с Хиросимой и Нагасаки.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей.





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