Мужчину задержали по подозрению в избиении до смерти шестилетнего сына в Подмосковье

05.08.2020, 13:48, Новости дня

В Московской области мужчину заподозрили в избиении малолетнего сына до смерти, на теле мальчика нашли следы и кровоподтеки от 20 ударов, информирует региональный ГСУ СК.

В правоохранительные органы 3 августа поступило сообщение о смерти ребенка, со слов отца, шестилетний мальчик погиб, упав с лестницы в подъезде, сообщается на сайте ведомства.

Следователь и криминалист ведомства выехали на место преступления.

«В ходе осмотра на теле мальчика сотрудники обнаружили множество травм, а в дальнейшем и судебно-медицинский эксперт подтвердил наличие следов не менее чем от 20 ударных воздействий, многочисленных кровоподтеков, повлекших развитие травматологического шока, от которого наступила смерть ребенка», – отмечается на сайте СК.

В результате допроса мужчина признался, что сам нанес побои собственному сыну, причиной конфликта послужило «недовольство поведением сына», указывает ведомство.

«Следователем и криминалистом продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление полученных доказательств. Устанавливаются причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Изучаются семейно-бытовые условия, в которых проживал ребенок», – добавили в СК.

Следствие планирует ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Прокуратура Подмосковья намерена проверить отца мальчика на соблюдение миграционных законов, передает РИА «Новости». Надзорное ведомство также взяло расследование дела на контроль.

Отец ребенка – уроженец одной из стран ближнего зарубежья. По поручению прокуратуры области Талдомская городская прокуратура проведет проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего.

Ранее в Подмосковье нашли тело 10-летнего мальчика-инвалида, пропавшего в Волоколамском городском округе. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.