Дегтярев поручил закупить обеззараживающие устройства для хабаровских детсадов и школ

05.08.2020, 13:48, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил выделить 103,395 млн рублей на закупку к новому учебному году обеззараживающих устройств для детских садов и школ региона.

Как сообщил врио губернатора, соответствующее решение было принято после консультаций с региональным министерством финансов и министерством образования и науки совместно с краевым управлением Роспотребнадзора.

«Мне стали поступать жалобы на поборы в школах на покупку обеззараживающих устройств. Я считаю это неприемлемым, поэтому дал конкретное поручение министерству образования немедленно прекратить сбор средств с родителей на эти цели. Мы закупим 6893 очистителя воздуха и направим их в образовательные учреждения края. 916 аппаратов поступят в детские сады, остальные 5977 – в школы региона», – сообщил Дегтярев, слова которого приводятся на сайте правительства Хабаровского края.

Врио губернатора также подчеркнул, что такое решение полностью закроет потребность образовательных учреждений края в обеззараживающих устройствах, позволит подготовиться к первому сентября и открыть школы для учащихся.

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П (@degtyarev_info) 5 Авг 2020 в 1:36 PDT

Ранее Дегтярев сообщал, что медработники Хабаровского края, не вошедшие в федеральные списки выплат за работу с заболевшими коронавирусом, получат выплаты за август.