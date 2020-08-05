Ефремов объяснил, почему не признает вину в смертельном ДТП

05.08.2020, 11:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов в ходе заседания Пресненского суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», – сказал Ефремов, передает ТАСС.

«Мы даже просим суд помочь нам. Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи», – добавил его адвокат Эльман Пашаев.

Также Ефремов попросил сделать замечание адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому из-за его оскорбительных замечаний.

«Прошу обратить внимание на инсинуации в отношении меня от Александра Добровинского. Мои несовершеннолетние дети, когда ходят на секции, на спорт, они общаются с друзьями, которые смотрят телевизор. А там в передачах показываются материалы дела, где я якобы признал свою вину, там происходят инсинуации, оскорбления в отношении меня. Поскольку я болельщик «Спартака», мне не привыкать, но это же дети. Прошу суд сделать им замечание», – сказал Ефремов.

Между тем, один из свидетелей по делу – инспектор ГИБДД Александр Козлов заявил, что именно актер был за рулем своей машины в момент ДТП. По словам свидетеля, первый экипаж ДПС прибыл через две минуты после аварии, так как находился на соседнем перекрестке.

«Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулем, позже я увидел это на видеозаписях. У Ефремова были признаки алкогольного опьянения, я его отстранил», – сказал он, добавив, что экспресс-тест подтвердил наличие опьянения у актера, около 1,05 промилле, после чего Ефремов был направлен на медосвидетельствование.

Козлов также сообщил, что «водитель другой машины сразу после аварии был жив, но пообщаться с ним не удалось из-за его состояния. Он был зажат, для его извлечения вызвали МЧС».

В свою очередь прокурор в Пресненском суде сообщил, что Ефремов во время смертельной аварии в центре Москвы ехал с превышением скорости на 25 километров в час, передает РИА «Новости».

«Ефремов, находясь за рулем, проявил преступную небрежность, не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий, превысил установленный лимит скорости на 25 километров, двигаясь со скоростью 85 километров в час», – сообщила прокурор, оглашая обвинение.

Ранее Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП.

В четверг Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Ефремову. Также суд отказал актеру в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день.

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.



