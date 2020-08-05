 

Машину-амфибию и утонувших морпехов нашли у берегов Калифорнии

05.08.2020, 11:08, Новости дня

Боевую машину-амфибию и погибших морпехов США обнаружили на дне у побережья Калифорнии, сообщило командование 1-го экспедиционного корпуса Морской пехоты.

Машину обнаружили на глубине около 117 метров при помощи подводного аппарата, по переданным с него кадрам удалось установить, что в ней находятся и погибшие военнослужащие, передает РИА «Новости».

В командовании рассчитывают поднять машину к концу недели.

Ранее сообщалось, что один морской пехотинец погиб, восемь его сослуживцев пропали без вести и были позднее признаны погибшими в результате происшествия с машиной-амфибией 30 июля у побережья Южной Калифорнии во время учений.





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