Экономика: Цены на газ подскочили от высокой температуры

05.08.2020, 10:48, Новости дня

Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли?

В понедельник цена газа на главной площадке Европы – голландской TTF – подскочила почти до 80 долларов за тысячу кубометров (по сравнению с 60 долларами в среднем за прошлую неделю). Таких значений европейские котировки не видели с середины апреля. А во вторник спотовая цена газа с поставкой на следующий день на австрийском хабе в Баумгартене (сюда газ приходит через Украину) преодолела планку в 100 долларов за тысячу кубометров против 76 долларов на прошлой неделе. Это произошло впервые с конца марта.

Конечно, такие цены – это не предел мечтаний Газпрома, как, впрочем, и американских поставщиков СПГ и других игроков рынка, за исключением самих импортеров голубого топлива. Однако сам факт резкого всплеска цен на газ, которые упали в этом году до небывалых минимумов, уже важен. Если не случится второй волны пандемии и нового витка экономического кризиса, то это может оказаться началом восстановительного роста цен на газ.

Цены на газ растут и на американском рынке газа: сентябрьский фьючерс там вырос в понедельник более чем до 72 долларов за тысячу кубов (это выше двух долларов за миллион британских термальных единиц).

Такому неожиданному всплеску газовые цены обязаны публикации прогнозов погоды. В Европе ждут чуть ли не 40-градусную жару на следующей неделе, особенно во Франции. На Среднем Западе и Восточном побережье США синоптики также пообещали жару.

Для Газпрома рост цен актуален как никогда. Потому что так мало концерн зарабатывать не привык. Да и российский бюджет страдает. Шутка ли: на экспорте золота РФ начала зарабатывать больше, чем на экспорте газа. Только в январе – мае экспорт Газпрома упал на 23% – до 73 млрд кубометров, а доходы – на 52%, до 9,7 млрд долларов. Чистый убыток Газпрома по МСФО в первом квартале составил 116 млрд рублей против 536 млрд рублей прибыли в первом квартале прошлого года. Год обещает стать самым провальным для газового холдинга.

«Безубыточность поставок газа в Европу у Газпрома, скорее всего, составляет примерно 100–110 долларов за тысячу кубометров. Однако это сильно зависит от маршрута доставки. Оптимальный маршрут – это «Северный поток – 1».

Газпром мало платит за транспортировку газа также по трубе «Ямал – Европа». А вот украинский путь – это дорогой маршрут. Еще и снизить объемы транзита невозможно, так как все равно придется заплатить по правилу «качай или плати», – рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Надо понимать, что цены на спотовом рынке Европы – это не та цена, по которой Газпром продает свой газ европейцам. Здесь задействована контрактная цена. Но 70% контрактов Газпрома уже имеют спотовую привязку, то есть ценообразование в них зависит от цен на споте.

«Другое дело, что контракты с нефтяной привязкой тоже будут влиять на общую картину. Например, осенью Газпром накроет волна снижения цены в тех 30% контрактов, где имеется нефтяная привязка. Потому что по формуле цены берется стоимость нефти за последние шесть–девять месяцев. Цены на нефть сильно упали в марте – мае, и это падение отразится в сентябре – октябре», – поясняет Юшков. Газпрому придется продавать газ по низкой цене как минимум в трети контрактов. Компенсируется ли это ростом стоимости газа в остальных контрактах?

«На мой взгляд, отопительный сезон и низкие температуры гораздо больше способствуют повышению цены на газ. Потому что газ идет непосредственно на отопление. А в жару растет потребление электроэнергии, так как начинает больше работать кондиционеров, вентиляторов, холодильников. Если в выработке электроэнергии газ занимает существенную долю, тогда его потребление в жару растет. Но есть страны, где выигрывают, например, ВИЭ, так их доля при выработке электроэнергии больше, чем у газа», – объясняет Игорь Юшков.

Поэтому жара в Европе – это, конечно, хорошо. Но самым лучшим подарком для Газпрома стала бы суровая холодная зима. Последние две зимы были совсем не на руку российскому поставщику.

Впрочем, смена ценового тренда на рынке газа на самом деле объясняется не только погодой. Для этого есть и фундаментальные причины. С одной стороны, в Европе растет потребление на фоне жары и в целом восстановления экономики после карантина. Плюс сверхдешевый газ вытесняет другие источники энергии. С другой – сократилось предложение газа на рынке. Во-первых, стало меньше газа из Норвегии, так как там начались ремонтные работы. Во-вторых, сократились поставки СПГ, в том числе из США, где внутренние цены на газ оказались даже выше, чем в Европе. Везти СПГ из США, неся еще и высокие транспортные расходы, просто невыгодно.

Как поясняет эксперт, цены на газ внутри США сейчас растут потому, что растет потребление из-за жары и перехода с угля на дешевый газ. При этом газа становится меньше. США сокращают добычу сланцевого газа вслед за снижением добычи сланцевой нефти. Там ситуация довольно проста: все эти годы добыча сланцевой нефти покрывала убытки добычи сланцевого газа. Как только черное золото упало в цене, США сократили добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с начала года, и это автоматически привело к падению производства сланцевого газа в стране. Логично, что поставки американского СПГ в Европу резко сократились.

Наконец, еще и Украина начала с августа отбирать газ реверсом из Европы в полтора раза больше, чем раньше. Поставки превысили 100 млн кубов в сутки из Словакии.

Если внутри США перспектив для существенного роста цен на газ Юшков не видит (даже в случае роста цен на нефть), то вот Европа вместе с Азией такой потенциал имеют. Поясним про США: по мере роста нефтяных цен восстановятся и объемы добычи сланцевого газа. Однако весь излишек, который не сможет принять внутренний рынок, вновь отправится на экспорт – в первую очередь на более премиальный азиатский рынок, во вторую очередь – на европейский рынок. Как это было до всех этих экстраординарных экономических событий в мире.

«Цена в Европе постепенно вырастет. Уже к концу года можем увидеть больше 100 долларов за баррель. А в 2021 году котировки могут уйти ближе к 200 долларам, а может, даже и 250 долларам за тысячу кубометров. Но средний уровень цен по году, скорее всего, будет 160–170 долларов за баррель. Но это уже хорошая цена. Возможно, Газпрому повезет и зима будет холодной», – говорит Игорь Юшков. В Азии, по его мнению, цены будут выше и вполне могут уйти за 300 долларов за тысячу кубов.

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