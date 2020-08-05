Ядерная программа Саудовской Аравии при поддержке Китая обеспокоила США

05.08.2020, 10:48, Новости дня

Эр-Рияд при помощи Пекина продолжил развитие своей ядреной программы, чем вызвал немалую обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов, информирует знакомые с ситуацией официальные источники.

Саудовская Аравия при помощи Китая построила завод по извлечению уранового концентрата из урановой руды, что стало шагом вперед для богатого нефтью королевства, стремящегося овладеть ядерной технологией.

Предприятие, о запуске которого не сообщалось официально, находится в малонаселенном районе на северо-западе Саудовской Аравии. Сообщения о «зарождающейся ядерной программе королевства» уже вызвали обеспокоенность среди официальных лиц США и их союзников, пишет Wall Street Journal.

В прошлом году надзорный комитет Палаты представителей США инициировал расследование в отношении администрации Дональда Трампа с целью проверки планов Белого дома построить десятки атомных электростанций в Саудовской Аравии. Команду американского лидера заподозрили в планах продать Эр-Рияду ядерные технологии.

В 2018 году правительство Саудовской Аравии одобрило национальную программу в области атомной энергетики, передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает, что «вся ядерная деятельность будет служить только мирным целям в рамках, которые определяются международными соглашениями». Кроме того, согласно этому документу, Саудовская Аравия собирается «полностью придерживаться принципа прозрачности в организации работы атомной отрасли», а также «соблюдать стандарты ядерной безопасности в соответствии с требованиями независимого регулятора».