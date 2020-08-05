 

Взрыв в Бейруте. Количество погибших превысило 100 человек, более 4 тыс. ранены

05.08.2020, 10:29, Новости дня

Количество погибших в результате вчерашнего взрыва в порту Бейрута превысило 100 человек, более 4 тыс. получили ранения. Об этом сообщает ливанский телеканал LBCI в Twitter, ссылаясь на данные генсека ливанского Красного Креста Джорджа Кеттани.

Он заявил, что некоторые пострадавшие получили тяжелые травмы, но не уточнил их количество.

Кеттани также добавил, что, вероятно, многие жертвы взрыва все еще находятся под завалами. 

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Строительный кран упал в центре Москвы

29.07 / Добровинский показал бумагу с признанием Ефремовым вины

04.08 / Схожесть мозга у грызунов, людей и мух была найдена учеными

10.07 / Иммиграция в США: новые правила

02.07 / В бундестаге заявили о конце эры Лукашенко

03.07 / Торги, нефть и рубль: движение в одной связке

25.06 / VOAэкспресс 24 июня 2020

25.06 / Юный велосипедист в капюшоне бросился под колеса машины и сломал ногу

14.07 / Адвокаты: обвиняемый в стрельбе в Walmart в Эль-Пасо страдал психическим заболеваниями

01.08 / В Киеве выявили 101 новый случай COVID-19. Двое умерли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска