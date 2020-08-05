Ярославский официально стал собственником банка “Кредит Днепр”

05.08.2020, 10:29, Новости дня

Владелец группы компаний DCH, бизнесмен Александр Ярославский стал бенефициарным собственником банка “Кредит Днепр”. Об этом 4 августа сообщила пресс-службы финучреждения.

“3 августа между компанией “Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед”, выступающей единственным акционером банка “Кредит Днепр”, и Александром Ярославским заключено соглашение об отчуждении 100% акций банка. (…) Вследствие заключения указанной сделки Ярославский становится конечным бенефициарным владельцем финучреждения”, – сказано в сообщении.

После смены собственника набсовет банка уволил председателя правления Елену Малинскую и назначил на эту должность Сергея Панова. Также прекращены полномочия членов набсовета. Новый наблюдательный совет будет назначен после согласования кандидатур Национальным банком.

Нацбанк согласовал сделку о продаже банка, владельцем которого был бизнесмен Виктор Пинчук, Александру Ярославскому 30 июля текущего года. По данным агентства LIGA.net, убыток “Кредит Днепр” в первом полугодии 2020 года составил 148,5 млн грн.