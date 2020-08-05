Разъяснен порядок увольнения чиновников с иностранным гражданством

05.08.2020, 9:48, Новости дня

Получение действующим госслужащим иностранного гражданства считается основанием для его увольнения, сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве пояснили, что к сфере его полномочий «относятся вопросы поступления и прохождения государственной гражданской службы», передает РИА «Новости».

«Найм на государственную гражданскую службу лиц с иностранным гражданством запрещен. Приобретение иностранного гражданства – это основание для увольнения с госслужбы», – добавили в министерстве.

Был создан механизм проверки сведений о гражданстве. По закону взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок уполномочена Генпрокуратура.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил в ЦИК запрос о проверке предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство у некоторых депутатов Госдумы.

Напомним, в конце февраля сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев также внесли в Госдуму проект закона, по которому российским послам запрещается иметь иностранное и двойное гражданство.