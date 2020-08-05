 

В Украине зафиксирован новый рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19

05.08.2020, 9:05, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине подтвержден 1271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это максимальный суточный прирост с начала эпидемии COVID-19 (до этого наибольшее количество подтвержденных за день случаев было зарегистрировано 1 августа – 1172).

Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 75 490 человек, из них 1788 скончались (24 – за последние сутки), 41 527 выздоровели (+914). Таким образом, с учетом выздоровевших и умерших в Украине продолжают болеть 32 175 человек.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 2880;
Волынская область – 4064;
Днепропетровская область – 1474;
Донецкая область – 926;
Житомирская область – 2009;
Закарпатская область – 5462;
Запорожская область – 871;
Ивано-Франковская область – 5168;
Киев – 8812;
Киевская область – 3942;
Кировоградская область – 711;
Луганская область – 135;
Львовская область – 10 223;
Николаевская область – 658;
Одесская область – 3638;
Полтавская область – 472;
Ровенская область – 6442;
Сумская область – 570;
Тернопольская область – 3149;
Харьковская область – 4239;
Херсонская область – 236;
Хмельницкая область – 1232;
Черкасская область – 959;
Черновицкая область – 6298;
Черниговская область – 920.

Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской (156) и Харьковской (146) областях, а также в Киеве (150).

Ни одного нового случая не зарегистрировано в Кировоградской области

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 5 августа коронавирусом в мире заразилось 18,5 млн человек, жертвами COVID-19 стали 700,6 тыс. человек, выздоровели более 11 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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