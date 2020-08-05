 

Арендатор «Фортуны» отказался достраивать «Северный поток – 2»

05.08.2020, 7:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиАрендатор баржи-трубоукладчика «Фортуна», которая способна достроить «Северный поток – 2», не собирается принимать участие в работах по укладке газопровода в Балтийском море.

Как сообщил РБК представитель арендатора «Фортуны» «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), компания «не намерена предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки российского экспортного газопровода «Северный поток – 2», ставшего мишенью американских санкций".

В МРТС также уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи «Фортуна», а арендует ее «по договору бербоут-чартера для использования в других проектах».

Достройка «Северного потока – 2» возможна с использованием якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна – с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода, до этого момента называлась якорная баржа «Фортуна» компании МРТС. Если баржа не будет участвовать в достройке «Северного потока – 2», не ясно, кто будет укладывать трубы на оставшемся датском морском участке. Единственным подходящим кандидатом остается трубоукладчик «Академик Черский».

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Эксперт: Обращением в Генпрокуратуру движение «Голос» пытается спасти свою репутацию на Западе

30.06 / Белый дом объяснил, почему Трампу не сообщили о российских «вознаграждениях»

03.07 / Путин: Россияне сердцем почувствовали необходимость поправок к Конституции

29.06 / Волочкова стала оправдываться за скандал в закрытом на карантин селе

15.07 / Киевский отель “Днепр” продан за 1,11 млрд грн. Зеленский заявил, что “начал приватизацию с себя”

02.08 / В Швейцарии назвали основные источники заражения коронавирусом

28.07 / Талибан объявил трехдневное прекращение огня в Афганистане по случаю праздника Курбан-байрам

02.08 / Повторное заражение COVID-19 возможно не ранее, чем через год – врач-инфекционист

24.07 / В Чикаго демонтирован монумент Колумбу

04.08 / Захарова оценила выступление Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска