Арендатор «Фортуны» отказался достраивать «Северный поток – 2»

05.08.2020, 7:53, Новости дня

Арендатор баржи-трубоукладчика «Фортуна», которая способна достроить «Северный поток – 2», не собирается принимать участие в работах по укладке газопровода в Балтийском море.

Как сообщил РБК представитель арендатора «Фортуны» «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), компания «не намерена предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки российского экспортного газопровода «Северный поток – 2», ставшего мишенью американских санкций".

В МРТС также уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи «Фортуна», а арендует ее «по договору бербоут-чартера для использования в других проектах».

Достройка «Северного потока – 2» возможна с использованием якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна – с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода, до этого момента называлась якорная баржа «Фортуна» компании МРТС. Если баржа не будет участвовать в достройке «Северного потока – 2», не ясно, кто будет укладывать трубы на оставшемся датском морском участке. Единственным подходящим кандидатом остается трубоукладчик «Академик Черский».

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.



