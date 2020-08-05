 

С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»

05.08.2020, 7:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиВсе три ракеты-носителя «Протон-М», в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.

«Все ракеты-носители «Протон-М», у которых на Байконуре были выявлены дефекты, находятся на заводе в Москве», – приводит слова представителя пресс-службы Роскосмоса РИА «Новости».

По его словам, одна из этих ракет уже отремонтирована, отправлена обратно на Байконур, в конце июля с ее помощью были успешно запущены телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

Напомним, 31 июля ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» стартовала с 200-й площадки космодрома Байконур.





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