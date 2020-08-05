Правительство обеспечит младших школьников в регионах горячим питанием

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05.08.2020, 7:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиПравительство РФ до 2023 года выделит российским регионам из федерального бюджета около 100 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, говорится в проекте распоряжения кабмина.

«По информации, поступившей из Роспотребнадзора, по состоянию на 15 июля 2020 года в 58 субъектах РФ (включая Москву) все общеобразовательные организации готовы к обеспечению стопроцентным охватом бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов. Из указанных 58 субъектов РФ заявки на получение соответствующей субсидии из федерального бюджета представили 57 регионов (за исключением Москвы)», – приводит текст документа ТАСС.

«Таким образом, к предоставлению субсидии могут быть допущены 57 субъектов России», – уточняют в правительстве.

Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий на организацию бесплатного горячего питания между субъектами РФ в размере 16,2 млрд рублей в 2020 году, 40,4 млрд рублей в 2021 году и 42,8 млрд рублей в 2022 году. Одним из условий получения субсидии из бюджета является наличие во всех государственных и муниципальных образовательных организациях субъекта условий для организации горячего питания обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими и другими требованиями. Наличие этих условий должно быть подтверждено территориальным органом Роспотребнадзора по состоянию на 15 июля 2020 года и 15 апреля в 2021 и 2022 годах.

Напомним, в январе президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в РФ горячим питанием. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об этой инициативе российского лидера.

В начале июня Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации горячего питания школьников, а 22 июня премьер Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учащихся начальной школы.





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