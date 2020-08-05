 

Израиль заявил о непричастности к взрыву в Бейруте

05.08.2020, 5:54, Новости дня

Вооруженные силы Израиля сообщили, что не имеют отношения к взрыву, который произошел вечером 4 августа в порту Бейрута. Об этом The Jerusalem Post сообщили представителей Армии обороны Израиля.

Источники из “Хезболлы” сообщили, что информация об атаке израильских ВВС по их оружейному складу не соответствует действительности.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В результате практически во всех зданиях в центре города выбило стекла. Ливанские СМИ сообщали о сотнях раненых. Известно как минимум о 10 погибших. Официально число жертв и пострадавших пока не называлось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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