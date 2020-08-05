О пострадавших в Бейруте украинцах информации нет – Кулеба

05.08.2020, 2:32, Новости дня

Данных об украинцах, пострадавших вследствие взрывов в ливанском Бейруте, нет. Об этом 4 августа в 22.26 сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Ужасные новости о разрушительных взрывах в Бейруте. Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления. На данный момент информации о пострадавших гражданах Украины нет”, – написал дипломат.

Жахливі новини про руйнівні вибухи у Бейруті. Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки із рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим швидкого одужання. На цю мить інформації про постраждалих громадян України немає.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020

Серия мощных взрывов в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. По информации ливанских властей, они случились на складе конфискованных взрывоопасных веществ или в хранилище нитрата аммония (селитры).

По последним данным, в результате взрыва погибли минимум 73 человека, более 3 тыс. получили ранения.

Корреспондент телеканала Al Jazeera Тимур Аджари сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода в припортовой зоне высотой примерно в три этажа.

Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв ощутили жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.