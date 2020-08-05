 

О пострадавших в Бейруте украинцах информации нет – Кулеба

05.08.2020, 2:32, Новости дня

Данных об украинцах, пострадавших вследствие взрывов в ливанском Бейруте, нет. Об этом 4 августа в 22.26 сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Ужасные новости о разрушительных взрывах в Бейруте. Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления. На данный момент информации о пострадавших гражданах Украины нет”, – написал дипломат.

Жахливі новини про руйнівні вибухи у Бейруті. Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки із рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим швидкого одужання. На цю мить інформації про постраждалих громадян України немає.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020

Серия мощных взрывов в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. По информации ливанских властей, они случились на складе конфискованных взрывоопасных веществ или в хранилище нитрата аммония (селитры).

По последним данным, в результате взрыва погибли минимум 73 человека, более 3 тыс. получили ранения.

Корреспондент телеканала Al Jazeera Тимур Аджари сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода в припортовой зоне высотой примерно в три этажа.

Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв ощутили жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Камера запечатлела момент ДТП с водителем в бессознательном состоянии в Москве

02.07 / В НАО высказались о результатах голосования по Конституции

11.07 / Названы самые востребованные профессии в условиях коронавируса

29.06 / “Третья операция за пять лет”. Экс-президент Словакии Киска объявил об уходе из политики по состоянию здоровья

24.07 / США оценили идею РФ и Китая по запрету на оружие в космосе

18.07 / Из фойе Белого дома убрали портреты Клинтона и Буша-младшего. Первого Трамп называл “плохим президентом”, второго – “глупым”

04.07 / Guardian – секс без поцелуев — красные фонари в Амстердаме «зажгут» по-новому

26.06 / Палата представителей приняла законопроект о реформе полиции

15.07 / У украинской телеведущей в прямом эфире выпал зуб

04.07 / “Остановился для замены колеса”. В Днепропетровской области в ДТП погиб полицейский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска