 

США собрались развернуть крылатые ядерные ракеты морского базирования

05.08.2020, 1:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиСоединенные Штаты намерены развертывать крылатые ядерные ракеты морского базирования для сдерживания России, сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Разработка и развертывание крылатых ядерных ракет морского базирования является необходимым для сдерживания России. <…> США сняли с вооружения последнюю такую ракету в 2010 году. Россия, напротив, продолжала всеобъемлющую программу по модернизации и расширению театра военных действий для маломощных и тактических ядерных вооружений. Более беспокоит то, что российская доктрина предусматривает использование этих ядерных возможностей в ходе конфликта», – приводит текст сообщения пресс-службы Пентагона ТАСС.

Крылатые ракеты в ядерном оснащении, считают в Пентагоне, позволят дать ответ на развитие потенциалов и доктрины обладающих ядерным оружием соперников США.

Напомним, 2 августа 2019 года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения.

В МИД РФ подчеркивали, что за год, прошедший с момента выхода США из ДРСМД, угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно возросли.





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