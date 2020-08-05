 

Эксперты рассказали, почему в момент испуга люди замирают

05.08.2020, 1:06, Новости дня

Команда исследователей занималась изучением биологических реакций, которые происходят в организме в момент испуга, и выяснила, по какой причине напуганные люди замирают на несколько секунд.

Американские ученые установили, что в момент сильного испуга в человеческом организме происходит мгновенное высвобождение большого объема серотонина. Как утверждают ученые, этот гормон главным образом влияет на возникновение замирания от испуга.

Причиной замирания является мгновенное высвобождение большого количества серотонина, которое происходит при испуге. Этот факт ученым удалось доказать экспериментальным путем. Исследования на мушках показали, что во время испуга эти существа подчинены тем же биологическим реакциям, что и люди.

  





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