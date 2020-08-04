“Это похоже на Хиросиму и Нагасаки“. Губернатор Бейрута сообщил, что в порту пропали без вести 10 пожарных

04.08.2020, 22:02, Новости дня

Губернатор Бейрута Марван Аббуд в интервью Sky News, комментируя последствия взрывов в порту, заявил, что никогда в жизни не видел подобных разрушений.

Чиновник сказал, что взрыв “похож на то, что произошло в Хиросиме и Нагасаки”.

“Я не видел в своей жизни столько разрушений… Это национальная катастрофа для Ливана”, – добавил Аббуд и расплакался.

По словам губернатора, в порту пропали 10 пожарных, которые отправились тушить пожар на складах незадолго до взрывов. Сейчас связи с ними нет.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В результате практически во всех зданиях в центре города выбило стекла. Ливанские СМИ сообщали о сотнях раненых. Известно как минимум о 10 погибших. Официально число жертв и пострадавших пока не называлось.

По данным ливанских спецслужб, взрыв произошел на складе, где хранились конфискованные взрывчатые вещества.