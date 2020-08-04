 

Взрыв в Бейруте. Минимум 30 погибших, более 2,5 тыс. раненых

04.08.2020, 22:02, Новости дня

По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате взрыва в порту Бейрута погибло как минимум 30 человек, ранения получили около 2,5 тыс. Об этом министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил в ходе обращения по национальному телевидению, пишет издание An-Nahar.

Это первые данные о пострадавших, озвученные ливанскими властями.

Издание Lebanon Debate со ссылкой на Хасана сообщило в Twitter минимум о 40 погибших. Как минимум семеро из них, по словам министра, – медицинские работники. Одна из больниц Бейрута была полностью разрушена взрывом.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В результате практически во всех зданиях в центре города выбило стекла. Ливанские СМИ сообщали о сотнях раненых. Известно как минимум о 10 погибших. Кроме того, губернатор Бейрута Марван Аббуд говорил, что в порту пропали без вести 10 пожарных.

По данным ливанских спецслужб, взрыв произошел на складе, где хранились конфискованные взрывчатые вещества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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