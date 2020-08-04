 

Обвиняемого в нападении на росгвардейца в парке Горького отправили под домашний арест

04.08.2020, 21:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиХамовнический суд Москвы отказался арестовывать и отправил под домашний арест Евгения Костина – участника потасовки бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОН в парке Горького в Москве 2 августа, где пострадали два росгвардейца, сообщили в пресс-службе суда.

«Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Костина Е. А. на два месяца, то есть до 3 октября», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

Уточняется, что в ходе заседания прокурор, обвиняемый и его защита просила избрать Костину домашний арест. СК просил арестовать обвиняемого.

В суде участник потасовки признал вину и раскаялся в содеянном.

«В ходе следственных действий Костин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В содеянном раскаялся», – рассказал источник в суде.

Напомним, в парке Горького 2 августа сотрудники Росгвардии задержали одного из празднующих День ВДВ десантника, поскольку тот находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, после чего за товарища вступились сослуживцы и завязалась драка. По словам очевидца, первым начал «мужик в тельняшке».

В результате драки два сотрудника получили телесные повреждения. Союз десантников России отреагировал на драку в парке Горького в День ВДВ.





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