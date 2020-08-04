При взрыве в Бейруте погиб ливанский политик

04.08.2020, 20:48, Новости дня

Генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян погиб в результате взрыва в Бейруте.

О ранении Наджарьяна сообщалось ранее. Его состояние оценивалось как критическое. По информации СМИ, он впал в кому.

Между тем в МИД Казахстана сообщили, что здание дипломатической миссии республики в Ливане также пострадало. «Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения», – отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Отмечается, что казахстанские дипломаты находятся на оперативной связи с местными властями, уточняется информация о гражданах Казахстана, находящихся в Ливане.

В свою очередь в Госдепартаменте США предложили помощь Ливану. «Мы внимательно следим за сообщениями о взрыве в Бейруте 4 августа. Согласно сообщениям, взрыв произошел в порту Бейрута и рядом с ним. Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования всем пострадавшим и готовы предложить всю возможную помощь. Мы тесно сотрудничаем с местными властями, чтобы определить, пострадали ли какие-либо граждане США. Информации о причинах взрыва у нас нет», – сообщил представитель Госдепа РИА «Новости».

Он призвал граждан США избегать районов, затронутых взрывом.

Напомним, в порту Бейрута произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. Сообщается о сотнях пострадавших и, по последним данным, десяти погибших. Людей ранило выбитыми взрывной волной стеклами витрин и окон, у пострадавших множественные порезы.

В результате взрыва, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане.

Супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба пострадали в результате мощного взрыва.

По информации СМИ, целью атаки, которую приписывают ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения «Хезболла». Армия обороны Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о ракетном ударе по порту Бейрута.

По предварительной версии, в порту взорвалась пиротехника, однако глава Общей безопасности Ливана опроверг эту версию, заявив, что это были другие взрывчатые вещества.