 

В результате взрыва в Бейруте погибло минимум 10 человек

04.08.2020, 20:15, Новости дня

В результате взрыва в порту Бейрута (Ливан) погибло как минимум 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в медицинских службах и органах безопасности ливанской столицы.

Официально количество жертв и пострадавших пока не называлось. Ливанское государственное информагентство NNA писало о “бесчисленном количестве” раненых.

Как свидетельствует трансляция, которую ведет Reuters с места взрыва, “скорые” непрерывно продолжают доставлять пострадавших уже больше часа.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В результате практически во всех зданиях в центре города выбило стекла. По предварительной информации, взорвался склад с пиротехникой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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