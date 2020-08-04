Химик оценил версию о взрыве пиротехники в порту Бейрута

04.08.2020, 20:30, Новости дня

Профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин прокомментировал версию о том, что в порту Бейрута произошел взрыв пиротехники.

Химик оценил кадры с места событий и предположил, что действительно произошел взрыв пиротехники, так как боеприпасы не име.т ярко окрашенного дыма и эффектного взрыва, передает «Рен ТВ».

Однако Мустафин допускает, что взрыв могли спровоцировать «умышленные действия». Вместе с тем, причиной могла стать жара. Химик подтвердил, что существуют такие вещества, которые способны спровоцировать столь мощный взрыв.

«Повлиять на взрыв пиротехники может все что угодно», – отметил эксперт.

Напомним, согласно первым сообщениям, в порту взорвалась пиротехника, однако глава Общей безопасности Ливана опроверг эту версию, заявив, что это были другие взрывчатые вещества.

Между тем, премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа траур в стране. Сейчас известно по меньшей мере о десяти погибших и сотнях раненных, передает телеканал «Скай ньюс – Арабия».

После ЧП президент Ливана созвал заседание высшего совета обороны (ВСО), передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Помощь Ливану предложила Турция. «Мы выражаем соболезнования тем, кто погиб в результате мощного взрыва в Бейруте. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция готова оказать всевозможную помощь», – написал в Twitter представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Напомним, в порту Бейрута произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. Сообщается о сотнях пострадавших и, по последним данным, десяти погибших. Людей ранило выбитыми взрывной волной стеклами витрин и окон, у пострадавших множественные порезы.

В результате взрыва, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане.

По информации СМИ, целью атаки, которую приписывают ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения «Хезболла». Армия обороны Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о ракетном ударе по порту Бейрута.