 

Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки

04.08.2020, 19:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиГубернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что мощный взрыв в столичном порту был похож на ядерный удар в 1945 году по японским городам Хиросима и Нагасаки. По его словам, от взрыва пострадала примерно половина города.

«Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки», – приводит его слова РИА «Новости».

По данным Национального информационного агентства Ливана, эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники. Между тем глава Общей безопасности Ливана опроверг эту версию, заявив, что это были другие взрывчатые вещества, а не пиротехника, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

 

По информации канала «Аль-Хадас», целью атаки, которую приписывают ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения «Хезболла», передает ТАСС.

Между тем Армия обороны Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о ракетном ударе по порту Бейрута, где случился взрыв.

Официально причины взрыва пока не называются. Представители командования ливанской армии пока не сделали никаких заявлений по этому поводу.

По данным Ливанского общества Красного Креста, десятки человек из разных районов города доставлены в больницы. «Поступило очень много раненых, им оказывается срочная помощь», – сообщил министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

 

Напомним, в порту Бейрута произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. Сообщается о сотнях пострадавших и, по последним данным, десяти погибших. Людей ранило выбитыми взрывной волной стеклами витрин и окон, у пострадавших множественные порезы.

В результате взрыва пострадало здание посольства РФ в Ливане.





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