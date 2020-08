В Бейруте произошел мощный взрыв, сотни человек ранены

04.08.2020, 18:42, Новости дня

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Как сообщает телеканал LBC, в результате взрыва серьезно разрушены здания в нескольких районах города, в больницы доставлены “сотни пострадавших”.

О точном количестве раненых граждан пока не сообщается.

Министр здравоохранения Хамад Хасан заявил, что пострадавших “очень много”.

По предварительной информации, взрыв произошел в районе портовых складов. Предположительно, взорвался ангар с пиротехникой. Официально эта информация не подтверждена.

Очевидцы рассказали Reuters, что взрывной волной выбило стекла практически во всех зданиях в центре ливанской столицы. Собеседники агентства видели на улицах множество раненых людей.

Государственное информагентство Ливана NNA пишет со ссылкой на спасателей, что раненых – “бесчисленное количество”. Помощь пострадавшим оказывают представители Красного Креста и военные.

