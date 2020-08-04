 

В Бейруте произошел мощный взрыв, сотни человек ранены

04.08.2020, 18:42, Новости дня

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Как сообщает телеканал LBC, в результате взрыва серьезно разрушены здания в нескольких районах города, в больницы доставлены “сотни пострадавших”.

О точном количестве раненых граждан пока не сообщается.

Министр здравоохранения Хамад Хасан заявил, что пострадавших “очень много”.

По предварительной информации, взрыв произошел в районе портовых складов. Предположительно, взорвался ангар с пиротехникой. Официально эта информация не подтверждена.

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr

— Borzou Daragahi * (@borzou) August 4, 2020

Очевидцы рассказали Reuters, что взрывной волной выбило стекла практически во всех зданиях в центре ливанской столицы. Собеседники агентства видели на улицах множество раненых людей. 

Государственное информагентство Ливана NNA пишет со ссылкой на спасателей, что раненых – “бесчисленное количество”. Помощь пострадавшим оказывают представители Красного Креста и военные.

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV

— Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Первая компания в РФ получила лицензию на 5G

30.06 / Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

29.07 / В разгар лета Париж недосчитался иностранных туристов

03.08 / Обнаружен способ, который поможет стереть неприятные воспоминания

03.08 / Глава МИД Украины объяснил, для чего Киеву дипотношения с Россией

22.07 / «Президентские» выплаты получили родители более 90% детей

24.06 / Владелец горевшего одесского отеля сообщил, что суд отказался избирать ему меру пресечения

01.07 / Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем

02.08 / Стало известно о неожиданном переносе Лукашенко послания к народу

29.06 / Эксперты предупредили о третьей волне фейков по голосованию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска