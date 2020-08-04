В Бейруте произошел мощный взрыв, сотни человек ранены
04.08.2020, 18:42, Новости дня
Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Как сообщает телеканал LBC, в результате взрыва серьезно разрушены здания в нескольких районах города, в больницы доставлены “сотни пострадавших”.
О точном количестве раненых граждан пока не сообщается.
Министр здравоохранения Хамад Хасан заявил, что пострадавших “очень много”.
По предварительной информации, взрыв произошел в районе портовых складов. Предположительно, взорвался ангар с пиротехникой. Официально эта информация не подтверждена.
Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr
— Borzou Daragahi * (@borzou) August 4, 2020
Очевидцы рассказали Reuters, что взрывной волной выбило стекла практически во всех зданиях в центре ливанской столицы. Собеседники агентства видели на улицах множество раненых людей.
Государственное информагентство Ливана NNA пишет со ссылкой на спасателей, что раненых – “бесчисленное количество”. Помощь пострадавшим оказывают представители Красного Креста и военные.
Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV
— Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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