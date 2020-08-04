 

Кравчук ответил на критику из-за выступления на российском ТВ

04.08.2020, 19:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиПервый украинский президент, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что, выступая на российских телеканалах, защищает интересы Украины.

«Нам нужно пользоваться всеми возможностям: мир – это главное. И я всегда говорил, не имеет значения, с кем я говорю, имеет значение, что я говорю. Я слышу сейчас, что выступаю где-то на российском телеканале. Да, я выступаю, но там я защищаю интересы Украины», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины опроверг нежелание Киева вернуть Донбасс под свой контроль и предположил, что РФ не откажется помочь в восстановлении региона.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Российские медики вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19

26.06 / В Украине впервые более 1000 новых случаев коронавируса за сутки

30.06 / Документы на регистрацию в ЦИК Белоруссии подали четыре человека

30.07 / Белорусскому оппозиционеру Тихановскому продлили арест

20.07 / Байден назвал Трампа невежей в вопросах COVID-19

25.07 / Глава минздрава Хакасии подал в отставку

12.07 / Политика милитаризации Крыма представляет опасность для Черноморского и Средиземноморского регионов – Джапарова

28.07 / США ввели новые санкции против Венесуэлы

23.07 / Мнения: Родня Окуджавы уничтожает память своими руками

27.07 / В МИД России заявили, что флаги ЛГБТ на посольствах являются нарушением международного права

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска