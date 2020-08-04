 

Власти Белоруссии насчитали «шесть попыток» цветных революций в республике

04.08.2020, 19:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиБелоруссия за годы своей независимости пережила как минимум шесть попыток цветных революций, сообщил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков. По его словам, с 1994 года «ни одна значимая избирательная кампания» в Белоруссии не обходилась «без внешнего вмешательства».

«Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций», – написал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии на своей странице в Facebook.

Равков отметил, что такие процессы «продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах».

«Одна из них – так называемая трансформация – предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления», – сообщил он, подчеркнув, что основная роль при таком сценарии ложится на «внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосферу и социальные сети».

Использование этих атрибутов для «массового «промывания мозгов» превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века», констатировал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

«Выражусь образно – нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться», – заключил он.

Ранее Равков заявлял о «формировании» в РФ еще двух группировок, которые якобы будут заброшены в республику, чтобы «делать революцию».

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.





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