Стало известно о втором взрыве в порту Бейрута

04.08.2020, 19:08, Новости дня

В порту столицы Ливана Бейруте произошли два взрыва, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в службах безопасности. Власти Ливана сообщили, что взрывы прогремели на судне с пиротехникой.

Отмечается, что мощному взрыву предшествовал небольшой, после чего повалил черный и белый дым. После прогремел мощный взрыв, и в воздух поднялся столб красного дыма, передает РИА «Новости».

Волной от взрыва выбило стекла в окрестных зданиях. Несколько домов разрушены, под завалами могут быть люди.

«Много раненых, из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами», – сообщил сотрудник Красного Креста.

Ранения получили десятки жителей города, Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов, большая часть ранений – осколочные.

Как сообщил министр здравоохранения Хамад Хассан взрыв произошел на судне с пиротехникой, передает «Интерфакс».

На кадрах можно заметить, как перед мощным взрывом среди дыма искрят вспышки, а затем мощной ударной волной выбивает стекла в зданиях.

Ранее были опубликованы видеозаписи с места происшествия. Среди пострадавших десятки человек. Людей ранило выбитыми взрывной волной стеклами витрин и окон, у пострадавших множественные порезы.