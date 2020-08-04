 

Стало известно о втором взрыве в порту Бейрута

04.08.2020, 19:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиВ порту столицы Ливана Бейруте произошли два взрыва, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в службах безопасности. Власти Ливана сообщили, что взрывы прогремели на судне с пиротехникой.

Отмечается, что мощному взрыву предшествовал небольшой, после чего повалил черный и белый дым. После прогремел мощный взрыв, и в воздух поднялся столб красного дыма, передает РИА «Новости».

Волной от взрыва выбило стекла в окрестных зданиях. Несколько домов разрушены, под завалами могут быть люди.

«Много раненых, из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами», – сообщил сотрудник Красного Креста.

Ранения получили десятки жителей города, Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов, большая часть ранений – осколочные.

Как сообщил министр здравоохранения Хамад Хассан взрыв произошел на судне с пиротехникой, передает «Интерфакс».

На кадрах можно заметить, как перед мощным взрывом среди дыма искрят вспышки, а затем мощной ударной волной выбивает стекла в зданиях.

Ранее были опубликованы видеозаписи с места происшествия. Среди пострадавших десятки человек. Людей ранило выбитыми взрывной волной стеклами витрин и окон, у пострадавших множественные порезы. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / После отставки Смолия Нацбанк впервые за три месяца провел интервенцию на межбанке

31.07 / Трамп не хочет откладывать выборы, но обеспокоен проблемой голосования по почте

03.08 / Взлом баз МВД с данными московских автомобилистов опровергли

03.07 / Рособрнадзор оценил первый в этом году ЕГЭ

31.07 / Эксперт назвал главную проблему выдвиженца «Справедливой России» на выборах в Пермском крае

08.07 / Тимошенко рассказала о «жестоком обмане» украинцев

21.07 / Пушков оценил угрозы Байдена в адрес Кремля

04.08 / Самолет из авиапарка Путина прилетел в Крым, куда недавно прибыл Медведчук

31.07 / Тарасова объяснила решение Косторной уйти от Тутберидзе

25.07 / В ДНР и ЛНР из России завезли новое вооружение и топливо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска