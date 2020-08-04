Трамп подписал законопроект о финансировании природоохранных проектов

04.08.2020, 19:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал законопроект о создании фонда восстановления национальных парков и государственных земель, который призван возродить отложенные проекты в этой сфере, восполнив недостающее финансирование.

Законопроект, который в Белом доме называют крупнейшей природоохранной инициативой за десятилетия, был представлен в Сенате в марте этого года. В июне его принял Сенат, а в июле – Палата представителей.

Как отметил министр внутренних дел Дэвид Бернхардт, инициатива, пользовавшаяся неизменной поддержкой президента Трампа, позволит «исправить устаревшую инфраструктуру в национальных парках и обеспечить постоянное финансирование природоохранных проектов».

В числе присутствовавших на церемонии подписания: вице-президент Майк Пенс, глава аппарата Белого дома Марк Медоус и еще ряд представителей администрации и Конгресса.