В пяти штатах США проходят праймериз в Конгресс

04.08.2020, 19:06, Новости дня

В пяти штатах – Канзасе, Мичигане, Аризоне, Миссури и Вашингтоне – во вторник проходят праймериз в преддверии выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Две самые показательные предвыборные гонки идут в штатах Канзас и Мичиган, где баллотируются ультраконсерватор Крис Кобах и прогрессивный демократ Рашида Тлаиб – представители противоположных концов политического спектра. Результаты этих праймериз позволят составить представление, в какую сторону двигаются обе партии.

Крис Кобах

В Канзасе не было сенаторов-демократов с 1930-х годов, однако некоторые представители центристского крыла Республиканской партии опасаются, что Кобах, потерпевший поражение на губернаторских выборах в 2018 году, может проиграть и поставить под угрозу республиканское большинство в Сенате. Его соперницей на всеобщих выборах, вероятно, станет сенатор штата Барбара Болье – бывшая республиканка, бьющая рекорды по сбору средств.

Тем временем в Мичигане 44-летней Тлаиб предстоит нелегкая борьба с главой городского совета Детройта, 60-летней афроамериканкой Брендой Джонс, которая два года назад отстала от нее менее чем на 1000 голосов.

Джонс утверждает, что Тлаиб ставит собственную популярность выше интересов избирателей, однако предвыборный штаб законодательницы подчеркивает, что во время пандемии она проводила десятки встреч с местными жителями и помогла многим добиться пособия по безработице.

Тем временем в Аризоне разворачивается одна из самых дорогостоящих гонок за пост в Сенате. Ожидается, что по итогам праймериз сенатор от Республиканской партии Марта Максалли одержит победу над Дэниелом Маккарти, который называет ее недостаточно консервативной. На всеобщих выборах ее соперником от Демократической партии, вероятно, станет астронавт Марк Келли, от которого она отстает как по результатам опросов, так и по количеству собранных средств.

В Миссури за пост в Палате представителей борются действующий конгрессмен Лэйси Клэй и прогрессивный демократ Кори Буш, ставший активистом после убийства афроамериканца Майкла Брауна в 2014 году. Оба кандидата – афроамериканцы. С 1969 года округ представлял сначала отец Клэя, а затем он сам.