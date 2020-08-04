Эксперт BI предложил США создать «Федерацию свободы» — восстановить страну после Трампа

04.08.2020, 19:01, Новости дня

Сегодня мир живёт в «постамериканский период», когда США потеряли своё решающее слово на международной арене — во многом благодаря Дональду Трампу, считает эксперт Business Insider Брэтт Бруен. После действующего президента восстановить порядок и стабильность будет непросто, и в этом, по мнению аналитика, может помочь только новая модель, которая заключается в создании нового «эксклюзивного клуба» с участием всех американских союзников.



Reuters

«Как нам вновь собрать воедино международные институты, когда Дональд Трамп, наконец, уйдёт со своего поста?» — задаётся вопросом бывший американский дипломат и глава консалтинговой компании Global Situation Room Брэтт Бруен в своей статье для Business Insider.

Покинет ли действующий президент Белый дом через несколько месяцев или лет — урон, который он нанёс существовавшей до него системе, в любом случае значителен. Поэтому уже сейчас политикам как в США, так и за рубежом, следует готовить стратегию, чтобы «восстановить ощущение стабильности и безопасности во всём мире».

По словам автора, при администрации Трампа влияние Америки на мировой арене существенно ослабло. В период пребывания у власти действующего лидера США «бросили курдов» в Сирии и Ираке, вышли из Парижского соглашения по климату, Транстихоокеанского партнёрства и иранской ядерной сделки. Трамп уже запустил процесс выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и неоднократно высказывался за то, чтобы покинуть НАТО.

США, как считает Бруен, по всем фронтам оставляют союзников в тяжёлом положении, тем самым вызывая сомнения в своём лидерстве. И чтобы хоть что-то восстановить, американские партнёры вновь должны понять, что на Вашингтон можно положиться. И даже если основного кандидата от Демократической партии Джо Байдена на этом голосовании народ выберет президентом, в один момент всё не станет прежним. Мир и расстановка сил в нём уже слишком сильно изменились, поэтому, чтобы урегулировать напряжённые отношения между странами, понадобится новая модель.

Как полагает экс-дипломат, сейчас мир входит в «постамериканский период», в котором США больше не играют решающей роли и формируются новые союзы. «Такова суровая реальность, к которой теперь американцам придётся привыкать», — подчёркивает Брэт Бруен.

По мнению эксперта, США и их союзники должны создать новый, более сплочённый «эксклюзивный клуб», который поможет достигнуть большего и мотивирует тех, кто находится вне этого союза, к «более хорошему поведению». В новом мире Западу придётся восстанавливать свою силу постепенно, а начать это лучше всего с укрепления отношений между основными союзниками. «Мы должны больше слушать, вместо того чтобы выкатывать списки требований. Отношения должны быть более равными, и Соединённым Штатам следует быть готовыми идти на компромисс».

Только так у союзников получится создать, как Бруен называет её, «Федерацию свободы», которая впервые объединит в себе всех главных партнёров США из Европы, Латинской Америки и Азии — начиная от Великобритании и Ирландии и заканчивая Колумбией, Японией и Австралией. Это будет нечто большее, чем торговый или военный союз, и стремления его будут идти куда дальше, чем пространные дипломатические заявления.

Как уверяет экс-дипломат, будучи основанной на общих ценностях, «Федерация свободы» будет действовать куда оперативней, чем большие многосторонние институты, в особенности когда важные для неё вещи окажутся под угрозой. Такая группа будет служить сильным противовесом России, Китаю и другим странам, которые «пытаются подорвать международный порядок».

«Президентство Трампа потрясло мировой порядок, сложившийся после холодной войны. Оно продемонстрировало некоторые устаревшие институты и традиции. А также создало большие новые проблемы и нанесло значительный удар по международным структурам», — считает автор.

Бруен уверен: создание такой коалиции, как «Федерация свободы», покажет потребность в пересмотре существующих международных отношений и станет шагом к восстановлению позиций США в мире.