Кравчук обозначил отношение к «формуле Штайнмайера» и Минским соглашениям

04.08.2020, 18:53, Новости дня

Украина не отказывается от «формулы Штайнмайера», предусмотренной Минскими соглашениями и признающей особый статус Донбасса, однако необходимо решить, как ее внедрить, сообщил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук.

«Никогда мы не отказывались – ни президент Украины Владимир Зеленский, ни дипломаты – мы не отказывались от «формулы Штайнмайера», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал «112 Украина».

При этом Кравчук добавил, что стоит вопрос о ее внедрении.

«Другой вопрос, как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм введения «формулы» в реальную жизнь», – добавил он.

Кравчук также отметил, что положения Минских соглашений не стоит отображать в Конституции Украины.

«Я не думаю, что нам надо в конституцию дописывать минские договоренности, конституция – это вопрос основного закона, в котором определены все политические, социальные, экономические, национально-культурные вопросы, то есть стратегические, и туда нельзя вносить временные вопросы», – сказал он.

Он выразил мнение, что вопросы Донбасса и договоренностей в Минске «касаются повседневной экономической, социальной работы», поэтому должны быть на повестке каждый день, а не «записываться в конституцию».

Глава украинской делегации также сообщил, что сейчас ведется работа над определением концепции изменений в конституции.

Кроме того, по словам Кравчука, Украина готова пойти на ряд компромиссов в переговорах в рамках Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе предложить создать в регионе свободную экономическую зону.

«Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне в этих областях. Кстати, в 1993 году я подписал указ, будучи президентом, об установлении свободной экономической зоны в этих регионах, но потом это как-то потерялось. Но это не означает, что невозможно вернуться к этому вопросу и обсудить его», – отметил он.

По словам Кравчука, это один из компромиссов, на которые готова пойти Украина в рамках урегулирования конфликта. Другим возможным компромиссом он назвал вопрос «об особом статусе Донбасса».

Глава делегации в Контактной группе заверил, что «Украина будет делать все, что возможно, идти на любые переговоры, компромиссы, делать разные предложения» для урегулирования ситуации. В то же время Кравчук напомнил, что у Киева есть «красные линии». «Какие компромиссы не могут обсуждаться вообще? Если кто–то думает, что можно применить компромиссы к независимости или территориальной целостности, то он ошибается. Эти вопросы за «красной линией», мы эти вопросы обсуждать не будем», – заключил он.

Помимо прочего, Кравчук заявил, что украинские переговорщики в Минске могут посетить неподконтрольную правительству территорию после прекращения там боевых действий.

«Ехать должны, и это необходимо. Однако нужно ехать тогда, когда прекратится стрельба и прекратится война. Но ехать в период, когда снайперы сидят и выжидают, кто где появится, нельзя знать их намерения», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы по Донбассу. Затрагивая вопрос особого статуса региона, он отмечал, что будет выступать за переход от общих слов к «конкретным действиям».



