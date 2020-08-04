 

Генералу СБУ Шайтанову объявили еще одно подозрение

04.08.2020, 18:31, Новости дня

4 августа после заседания Шевченковского райсуда Киева, на котором генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову продлили меру пресечения по делу о государственной измене, ему объявили еще одно подозрение. Об этом проинформировали “Ґрати”.

“Седователь Артем Баховский вручил Шайтанову изменения к подозрению. Ему добавили статью о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса), а именно – патронов к пистолету, которые нашли у него дома во время обыска”, – говорится в сообщении.

Адвокат Георгий Тигишвили отметил, что у Шайтанова “действительно есть оружие как у сотрудника СБУ, и он имеет все необходимые документы для ее хранения, но следователь пока не просил их предоставить”, рассказали “Ґрати”.

Шайтанова задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский райсуд Киева арестовал генерал-майора. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.

В СБУ заявляли, что Шайтанов, которого курировал полковник ФСБ России Егоров, готовил убийство участника АТО Адама Осмаева.

“Самый высокопоставленный российский агент, взятый с поличным”. Кто такой генерал-майор СБУ Шайтанов, обвиненный в работе на ФСБ

Расследователи Bellingcat установили, что Егоров может быть причастен к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии, попытке государственного переворота в Черногории, крушению рейса MH17 на Донбассе, аннексии Крыма и войне на Донбассе.

В мае Шайтанова уволили из СБУ.

4 августа арест генералу СБУ продлили до 2 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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