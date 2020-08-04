Соловей: Отношения между Лукашенко и Путиным крайне обострились. Во время телефонного разговора они кричали друг на друга

04.08.2020, 18:31, Новости дня

После задержания под Минском 33 боевиков частной военной компании “Вагнер” российский президент Владимир Путин угрожал президенту Беларуси Александру Лукашенко вводом войск в республику и требовал выдачи арестованных. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказал российский политический аналитик Валерий Соловей.

“Отношения между персонально Лукашенко и Путиным обострились крайне. В пятницу у них состоялся телефонный разговор. Они просто кричали друг на друга. Причем Путин требовал выдать эту тридцатку, угрожал вводом российских войск и разными карами для Лукашенко. Срочное размещение белорусских войск у границы с РФ – это ответ”, – заявил собеседник.

Он отметил, что в ближайшее время напряженность между двумя странами может нарастать.

“Я думаю, стоит ждать эмоциональной напряженности, эскалации риторики, по крайней мере, с белорусской стороны. И пока больше ничего. Возможно в Беларуси будут аресты, но это трудно назвать чем-то неожиданным. Россия попытается влиять, но скрытым образом. Потому что делать это открыто крайне сложно. Будет какая-то риторика в российских СМИ”, – сказал Соловей.

Он считает, что утечка о переброске ЧВК в Беларусь произошла из Москвы.

“Здесь очень важно такое обстоятельство: эту тридцатку прикрывали с белорусской стороны офицеры КГБ Беларуси. Но из Москвы произошла утечка непосредственно окружению Лукашенко о том, что готовится [заброска] новой группы. То есть часть руководства, людей в Москве, играет против планов самой Москвы. Это самое интересное в данной шпионской истории”, – акцентировал Соловей.

По его мнению, боевики во время избирательной кампании должны были оказывать давление на Лукашенко и, в случае нарастания протестов, на народ Беларуси.

“Политическая динамика в самой Беларуси складывается не в пользу Лукашенко. Впервые он оказался перед реальным шансом потерять собственную власть. Есть такая способность кризисов приобретать непредвиденное развитие. Кремлю это крайне невыгодно. Он может вызвать динамику, но не справиться с ее последствиями, и те 30, которые находились под Минском, и те несколько сотен, которые туда еще должны были направиться, они ведь с одной стороны должны были давить на Лукашенко. С другой стороны, в случае необходимости, давить на восставший народ, выступая против него”, – рассказал эксперт.

Он отметил, что Лукашенко сейчас находится в плохой физической и интеллектуальной форме.

“Сегодняшнее выступление Лукашенко показывает, что он физически не в лучшей форме. Он болен. У него, помимо всего прочего, гипертонический криз. И он находится в некой интеллектуальной прострации. Он не понимает, что система координат в мире, в том числе в Беларуси, кардинально изменилась. Россия сейчас уязвима. Она хотела бы через кризис оказать давление на Лукашенко с тем, чтобы договориться об ускоренном ее вступлении в российско-белорусский союз. Когда Лукашенко окажется перед угрозой потери власти, как себя поведет Российская Федерация? Этот вопрос остается открытым. Но для России будет очень велик соблазн вмешаться в конфликт. Поскольку это фактически последний рубеж обороны для самого Кремля”, – подчеркнул Соловей.

По его мнению, ситуация в Беларуси может пойти по украинскому сценарию.

“В Беларуси вполне может начаться революция, похожая на знаменитые украинские революции. Тогда Лукашенко мог бы вернуть эту тридцатку и пойти навстречу РФ, или не пойти, но уже на каких-то собственных условиях. Однако для этого ему нужно не просто выиграть выборы, а удержать власть. У него не очень много шансов сейчас ни на первое, ни на второе. [Возможные фальсификации] не имеют никакого значения. Важна готовность людей выйти. После этого может возникнуть саморазворачивающаяся динамика, при которой часть общества займет сторону оппозиции и начнут вмешиваться внешние игроки. А тогда уже будет непредсказуемое развитие событий крайне невыгодное для Лукашенко. Если он будет свергнут или, допустим, уйдет в отставку и добровольно направится в Ростов, то велик шанс, что Беларусь не войдет в союз с Россией”, – резюмировал Соловей.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК “Вагнер” заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. “Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была “ждать”. Билеты, купленные на Стамбул – это легенда”, – заявил Лукашенко.

9 августа в Беларуси состоятся очередные президентские выборы. 4 августа началось досрочное голосование. Оно будет проходить до 8 августа включительно.