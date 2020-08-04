Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута

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04.08.2020, 18:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиВ районе порта столицы Ливана Бейрута прогремел сильный взрыв. В радиусе нескольких километров взрывной волной выбиты стекла в домах.

Отмечается, что перед взрывом был слышен небольшой хлопок, после чего появился черный и белый дым. Затем прогремел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма, передает РИА «Новости».

По данным ливанского телеканала «Аль-Маядин», взрыв произошел в блоке №12 морского порта. Предварительно, взрыв произошел на складе с пиротехническими средствами, передает ТАСС.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет, причины ЧП устанавливаются.

Ранее серия взрывов произошла на ракетных складах неподалеку от Тегерана.





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