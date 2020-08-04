Минск пообещал принять меры в случае угрозы государственности

04.08.2020, 18:16, Новости дня

Власти Белоруссии будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности страны, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Макей подчеркнул, что руководство Беларуси заинтересовано в обеспечении спокойного хода избирательной кампании без какого бы то ни было вмешательства извне», – передает РИА «Новости» сообщение белорусского внешнеполитического ведомства по итогам разговора Макея с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе литовской стороны.

«[Макей] обратил внимание собеседника на то, что все действия внутри страны будут оцениваться и рассматриваться исключительно через призму соответствия национальному законодательству», – говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Вместе с тем, ведомство подчеркивает, что «власти Беларуси будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности Беларуси».

Ранее во вторник глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если будут попытки дестабилизировать обстановку в республики, то «до Владивостока будет тяжело».



