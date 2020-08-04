Доктор Мясников назвал лучшие заменители лекарств

04.08.2020, 18:08, Новости дня

Контроль и снижение веса, физическая активность, а также правильное питание во многих случаях гораздо эффективнее приема лекарственных препаратов, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников на телеканале «Россия 1».

«Часто мы лекарством закрываем свою лень. Нам трудно похудеть, нам трудно двигаться – мы принимаем таблетку. Мы не думаем о том, помогает она, не помогает, может, она делает больше вреда», – передает РИА «Новости» его слова.

Мясников также отметил, что около двух третьих всех медикаментов, которые принимают пациенты, оказываются лишними и ненужными.

«Если вы не какой-то хронически тяжелый больной, вы не должны принимать больше четырех препаратов», – сказал он.

Доктор добавил, что здоровый образ жизни может сократить количество принимаемых лекарств даже у больных людей.

Мясников предостерег пациентов от формирования лекарственной зависимости, которая в некоторых случаях возникает «быстрее, чем тяга к наркотикам».

Кроме того, врач развеял пять популярных мифов о сахарном диабете.

Он указал на то, что многие считают причиной диабета исключительно чрезмерное употребление сахара. Однако к данному заболеванию при факторах риска приводит также избыток калорий и быстрых углеводов в целом.

Вторым мифом, по его словам, является «безопасность» черного хлеба для диабетиков по сравнению с белым. Мясников подчеркнул, что здесь речь может идти только о настоящем ржаном хлебе, из цельных зерен с семечками. «Вот этот хлеб покупать можно, а стандартный черный – с тем же гликемическим индексом, что и белый», – отметил доктор.

По его словам, другим популярным заблуждением является необходимость придерживаться пожизненной строгой диеты при диабете. Он отметил, что пациентам зачастую достаточно ограничить калории, исключить быстрые углеводы, которые заставляют инсулин расти.

Мясников добавил, что к мифам можно отнести мнение о том, что у стройных людей нет диабета, а также заблуждение, что медики специально «подсаживают» пациентов на инсулин.

Ранее медик сообщил, что при похудении главное – разумно поставить себе цель похудеть на пять килограммов от исходного веса. Когда полученный вес стабилизировался – можно сбросить еще пять килограммов, без вреда для здоровья. Так, здоровая пища и правильное питание станут эффективнее диет.