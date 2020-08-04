Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку

04.08.2020, 17:30, Новости дня

Актриса и певица Елена Кондулайнен получила травму, находясь в Боткинской больнице в Москве. Артистка неудачно упала и сломала руку.

Во время пребывания в больнице с Кондулайнен случилась неприятность.

«Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку», – передает «Комсомольская правда» ее слова со ссылкой на одного из сотрудников администрации «Театра Луны».

Отмечается, что артистка проходит в медучреждении реабилитацию после перенесенного инсульта, ее речь полностью восстановилась.

Ранее сообщалось, что Кондулайнен попала в больницу с подозрением на инсульт. Ей стало плохо в ресторане в ЦПКиО имени Горького. У нее заболела голова, появились нарушения речи. Медиков актрисе вызвал официант.