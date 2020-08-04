“На радостях от поездок по новым дорогам”. “Укравтодор” сообщил, что за полгода в Украине произошло около 72,4 тысяч ДТП

04.08.2020, 17:18, Новости дня

За шесть месяцев 2020 года в Украине произошло 72 394 ДТП, в которых погибло 1482 человека. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба “Укравтодора”.

По данным агентства, почти две трети всех аварий (почти 47 тыс.) произошли из-за нарушения правил маневрирования и превышения скорости.

“На радостях от поездок по новым, качественным дорогам водители часто забывают о том, что существуют четкие ограничения скорости и что на высокой скорости возможности для маневрирования уменьшаются в разы”, – сказано в сообщении.

В “Укравтодоре” призвали водителей “быть максимально осторожными” на новых дорогах.

🚙🚗🔥 За останні півроку на дорогах відбулось 72 394 ДТП. У них загинуло 1 482 людини.Майже ⅔ усіх ДТП в Україні — це 46… Posted by Укравтодор on Teisipäev, 4. august 2020