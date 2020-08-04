Глава ВАКС рассказала, сколько обвинительных приговоров суд вынес с начала работы

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04.08.2020, 17:18, Новости дня

С начала работы Высший антикоррупционный суд Украины вынес 14 приговоров. Об этом в интервью “Интерфакс-Украина”, которое вышло 4 августа, рассказала глава суда Елена Танасевич.

“Суд вынес 14 приговоров: 13 обвинительных (семь из них – на основании соглашений о признании виновности) и один оправдательный”, – сказала она.

Также Танасевич сообщила, что сейчас суд рассматривает 172 уголовных производства.

“По абсолютному большинству из них суд находится на стадии исследования доказательств”, – добавила глава ВАКС.

Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября 2019 года.

Первый приговор суд вынес 30 октября. ВАКС признал виновной бывшую судью апелляционного суда Днепропетровской области в декларировании недостоверной информации и назначил ей штраф в размере 51 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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